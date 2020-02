Lo strano caso di Borini e Eysseric: due voti nella stessa giornata al fantacalcio

Entrambi in campo in Lazio-Verona, recupero della 17a giornata, Borini ed Eysseric diventano un caso praticamente unico al fantacalcio.

La 17a giornata di si è ufficialmente conclusa con il recupero - e si porta dietro un caso più unico che raro al fantacalcio.

Fabio Borini e Valentin Eysseric hanno infatti preso due voti nella stessa giornata con due squadre diverse, generando confusione e polemiche nelle varie leghe d' .

I due giocatori si sono infatti trasferiti al Verona rispettivamente da e durante il mercato di gennaio.

BORINI, EYSSERIC: QUALE VOTO VALE?

Partiamo da Borini. L'ex Milan non era sceso in campo con i rossoneri nella debacle contro l' nella 17a giornata, mentre ha giocato titolare in Lazio-Verona prendendo 5,5. E' questo dunque il voto che vale in termini di fantacalcio.

Diverso e più complesso il caso Eysseric. Il centrocampista francese aveva giocato una delle sue tre partite in stagione con la maglia della Fiorentina proprio nella 17a giornata, entrando nei minuti finali della sfida contro la . Eysseric prese un S.V. (senza voto), mentre in Lazio-Verona è stato valutato con un 6.

Secondo il regolamento di 'Fantacalcio.it', però, il voto che vale è soltanto il primo. Quindi Eysseric va considerato come S.V. nella 17a giornata, nonostante il 6 in pagella ottenuto con la maglia del Verona.