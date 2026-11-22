Condividi Segui GOAL su Google

Diceva Ruben Amorim di Alphadjo Cisse in tempi non sospetti: "Lo adoro, spero non senta perché magari si monta la testa". Difficile, in effetti, non adorare un ragazzo così, capace di non sentire la pressione del grande salto dal Catanzaro al Milan.

Pubblicità

Però c'è un però. Ed è legato al minutaggio che Amorim concede a Cisse. Alto, ma non altissimo. E, almeno in linea teorica, non completamente consono al rendimento offensivo e realizzativo che il giovane talento nato a Treviso nel 2006 ha offerto nel primo scorcio della sua prima stagione vera in Serie A.

CISSE CAPOCANNONIERE

Cisse, in poche parole, è il capocannoniere del Milan. Nessuno, includendo nel conteggio sia il campionato che l'Europa League, ha segnato più di lui nella rosa rossonera da quando la stagione ha preso ufficialmente il via ad agosto.

Sono 8 i goal messi a segno dall'ex talento del Catanzaro: 5 di questi in Serie A, gli altri 3 in Europa League. Tutti a Salisburgo a metà ottobre, la notte più magica di tutte per un ragazzo che altre notti magiche, in ogni caso, è già riuscito a viverle. "Alpha" è andato a segno per l'ultima volta proprio prima della sosta, nel 2-1 esterno al Genoa.

Il secondo marcatore del gruppo del Milan è Adrien Rabiot, che è andato a bersaglio 5 volte, tutte in Serie A. Lo stesso bottino di Cisse, contando solo il campionato. Poi Moreira e Pulisic, entrambi a 4. In ritardo Gonçalo Ramos (appena 3 reti), non a caso molto criticato per la scarsa incisività offensiva mostrata fino a questo momento.

SEMPRE IN BALLOTTAGGIO

In qualsiasi altra squadra, probabilmente, chi segna così tanto diventando una sorta di elemento a sorpresa sarebbe titolare. Ma al Milan questo non vale. Non in questo momento, almeno.

Argomenti correlati

Per dire: oggi i rossoneri ospitano il Frosinone a San Siro e non è scontato che Cisse parta nell'undici di partenza di Amorim. Anzi: le ultime vogliono l'ex catanzarese inizialmente in panchina e Amorim schierare il Milan con un 4-2-3-1 con Moreira, Rabiot e Pulisic dietro al centravanti Ramos.

Da questo punto di vista, nonostante quel "lo adoro", il minutaggio concesso da Amorim a Cisse è stato assolutamente oscillante: c'è la titolarità col Genoa, sì, ma prima c'erano stati i 7 minuti più recupero del derby, un'altra maglia da titolare (con doppietta) al Bologna, un paio di spezzoni contro Sassuolo e Udinese, un paio di panchine contro Lecce e Atalanta.

Pubblicità Pubblicità

Una situazione ben diversa rispetto all'inizio del campionato, torneo che Cisse aveva iniziato da titolare anche per la penuria di alternative a disposizione di Amorim sulla trequarti. "Alpha" aveva segnato al Torino e alla Juventus (allo Stadium da subentrato), era partito titolare anche contro Venezia e Lazio. Poi l'inizio dell'oscillazione.

CONCORRENZA E ETÀ

Il problema di Cisse è che il Milan, là davanti, è messo piuttosto bene. Specialmente sulla trequarti. C'è un Moreira che come lui sta stupendo al primo anno a questi livelli, c'è Pulisic che da anni è un intoccabile, c'è Rabiot che può giostrare qualche metro più avanti rispetto alla sua solita posizione. Insomma, la concorrenza è più che mai ampia e di qualità.

Pubblicità Pubblicità

Per questo Amorim si è ritrovato spesso e volentieri a mandare in panchina il baby trevigiano, a volte facendolo entrare a gara in corso e qualche volta neppure questo. Volendo Cisse potrebbe insidiare Ramos, ma l'allenatore portoghese non ha intenzione di bocciare il proprio connazionale. Non ancora.

C'è anche la questione dell'età. Cisse ha 20 anni, ha dimostrato di essere da Milan e si è pure guadagnato la convocazione di Mancini. Ma fino all'altroieri giocava in Serie B. Insomma, si deve sì puntare su di lui ma nel modo giusto e tentando di non buttargli addosso troppa pressione. Anche a costo di costringerlo a guadagnarsi ogni volta il posto.