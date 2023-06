Lo Stoccarda resta in Bundesliga: tris all'Amburgo nello spareggio e salvezza

Successo per 3-1 nel ritorno dei playoff dello Stoccarda sull'Amburgo: la squadra di Hoeneß giocherà per la quarta volta di fila in Bundesliga.

È lo Stoccarda l'ultima squadra a conquistare il pass per la Bundesliga 2023/2024. La formazione bavarese supera anche a ritorno l'Amburgo nello spareggio e conquista la salvezza nella massima divisione tedesca. Dopo il 3-0 conquistato in casa, lo Stoccarda si impone anche al Voksparkstadion grazie alla doppietta di Millot e al goal di Silas con cui ribalta lo svantaggio iniziato firmato da Kittel dopo 6 minuti. Sfuma il sogno promozione dell'Amburgo di Tim Walter, che non centra l'obiettivo e resta in Zweite Liga. Dopo la beffa per mano di Darmstadt ed Heidenheim nelle ultime giornate di campionato arriva la doppia sconfitta che spegne definitivamente le speranze di partecipare alla Bundesliga, dove manca dal 2018. Un epilogo incredibile dopo la promozione festeggiata in campo con l'invasione dei tifosi grazie all'1-0 sul Sandhausen e l'annuncio da parte dello speaker dello stadio del momentaneo KO proprio dell'Heidenheim, prima della clamorosa rimonta tra il 93' e il 99' e la beffa proprio per l'Amburgo, ad un passo dalla Bundesliga e che oggi incassa una sconfitta che obbliga la formazione tedesca ad un altro anno nella serie cadetta. Gioia Stoccarda al triplice fischio: la formazione allenata da Sebastian Hoeneß si assicura la quarta partecipazione di fila in Bundesliga.

