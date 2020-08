Lo staff di Pirlo alla Juventus: Tudor vice, Baronio collaboratore

La Juventus comunica lo staff di Andrea Pirlo: Igor Tudor sarà il vice allenatore, Roberto Baronio collaboratore tecnico.

Prende forma la nuova di Andrea Pirlo con il raduno alla Continassa di domani: intanto il club bianconero comunica lo staff del nuovo allenatore con la novità già annunciata di Igor Tudor, che avrà il ruolo di vice.

Questo il comunicato di Madama riguardo l'intero staff di Pirlo:

"Il suo vice sarà Igor Tudor, bandiera bianconera a cavallo degli anni '90 e 2000, che oltre ad aver ricoperto il ruolo di allenatore in seconda nella Nazionale Croata, ha guidato negli anni l'Hajduk Spalato, il Paok Salonicco, il Karabükspor, il e l' . A Tudor, nel ruolo di collaboratori tecnici, si affiancheranno Roberto Baronio e Antonio Gagliardi, che vantano esperienze in azzurro, il primo alla guida dell'Under 19, il secondo come match Analyst della Nazionale A, e Paolo Bertelli, già alla Juventus dal 2011 al 2014, nel ruolo di Responsabile della Preparazione Atletica".

Entra a far parte del mondo Juventus anche Roberto Baronio, ex centrocampista di , , Reggina e con un totale di ben 225 presenze in . L'altro collaboratore sarà Antonio Gagliardi.

Tante novità rispetto al team di Sarri dello scorso anno: confermato Filippi come preparatore dei portieri e Scirea come Responsabile Match Analysis, ma anche Pertusio, Maffei e Duccio Bravo nei ruoli di preparatori atletici e Responsabile Forza & Sport Science.

Allenatore: Andrea Pirlo

Vice Allenatore: Igor Tudor

Collaboratore Tecnico: Roberto Baronio

Collaboratore Tecnico: Antonio Gagliardi

Resp. Prep. Atletica: Paolo Bertelli

Coll. Preparatore Atletico: Andrea Pertusio

Coll. Preparatore Atletico: Enrico Maffei

Resp. Forza & Sport Science: Duccio Ferrari Bravo

Coll. Sport Science: Antonio Gualtieri

Prep.Portieri: Claudio Filippi

Coll. Prep. Portieri: Tommaso Orsini

Resp. Match Analysis: Riccardo Scirea

Coll. Match Analysis: Domenico Vernamonte

Coll. Match Analysis: Giuseppe Maiuri