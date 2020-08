Corriere della Sera - Lo staff di Pirlo alla Juve: Baronio il vice, idea Matri

Andrea Pirlo dovrebbe contare sull'amico Baronio come vice alla Juventus. Antonio Gagliardi come match analyst. Anche Matri, forse, nello staff.

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della . E questo ormai è un dato di fatto. Ma ora tra i tifosi bianconeri c'è grande curiosità per capire da chi sarà composto lo staff dell'ex centrocampista della Juventus.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', c'è una certezza per quanto riguarda il ruolo di vice allenatore: sarà Roberto Baronio, ex compagno di Pirlo e grande amico dello stesso. Negli ultimi tre anni, Roberto Baronio ha allenato prima la Primavera del e poi quella del .

Ci sarà nello staff di Pirlo anche Antonio Gagliardi, in arrivo dalla Nazionale, come match analyst bianconero. Mentre c'è una tentazione riguardante Alessandro Matri: l'ex attaccante potrebbe entrare a far parte dello staff.

Parte, insomma, un nuovo ciclo alla Vecchia Signora, con gente completamente nuova nello staff tecnico. In attesa anche di sistemare qualcosa a livello dirigenziale.