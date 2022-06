Lo Sporting Lisbona piomba su Israel: la Juve non vuole perdere il controllo

Pressing totale dei lusitani per il 22enne portiere uruguaiano: l'okay del ragazzo c'è già, dialogo aperto con la Signora alla ricerca della formula giusta.

L’uomo mercato che non ti aspetti. O meglio, che sta catturando l’attenzione dei media portoghesi e che, quindi, potrebbe presto lasciare Torino: Franco Israel. Segni particolari: promettente. Il portiere di proprietà della Juventus, autore di 39 presenze con l’Under 23 nella stagione da poco conclusasi, potrebbe salutare l’Italia per sposare il progetto dello Sporting Lisbona.

I lusitani, infatti, hanno messo concretamente nel mirino il 22enne estremo difensore uruguaiano. Contatti avviati sia con la Vecchia Signora sia con l’entourage del giocatore che, nelle prossime ore, potrebbe sbarcare a Lisbona per cercare di sviluppare ulteriormente il fronte. Israel pregusta il grande salto e, per questo motivo, stando ai ben informati sarebbe più che propenso a trasferirsi al José Alvalade.

Ora la palla passa alle due società, alla ricerca della giusta formula e, soprattutto, con la Vecchia Signora che non vorrebbe perdere il controllo dell’ex Nacional. Impossibile, allo stato attuale delle cose, pensare di scalare le gerarchie all’ombra della Mole. Tra l’intoccabile Wojciech Szczesny e il fresco rinnovo di Mattia Perin.

Tuttavia, pensando al futuro, Israel potrebbe tornare d’attualità. Da qui, giustappunto, l’idea di Madama: continua a gestire in prima persona il giocatore o, al massimo, vantare un diritto di (ri)acquisto già definito.

Il diretto interessato attende notizie, senza fretta e fiducioso, ovviamente conscio del fatto che nel mercato non si possa mai dare nulla per scontato. Insomma, i tempi vanno rispettati. Intanto, però, il pressing dello Sporting è totale: a caccia del sì della Juve, dopo aver già incassato quello di Israel. Si farà?