Lo spogliatoio della Francia è in subbuglio: forte alterco Cherki-Barcola sotto gli occhi di Zidane, cos'è successo

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Il clima nello spogliatoio della Nazionale francese è decisamente teso: è infatti venuto alla luce un acceso scontro verbale tra due elementi del gruppo guidato da Zinedine Zidane, ovvero Rayan Cherki e Bradley Barcola.

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Secondo “RMC Sport”, la crisi è scoppiata negli spogliatoi all’intervallo della partita contro l’Italia, sul punteggio di 1-1. L’incontro, valido per la Nations League, si è poi chiuso con la sconfitta dei Bleus per 3-1. La tensione è salita alle stelle tra i giocatori durante un alterco definito "acceso" dai media.

Secondo l’emittente, Cherki ha lasciato lo spogliatoio infuriato, evidenziando le tensioni nella nazionale francese mentre la partita era ancora in corso.

Entrambi sono stati schierati titolari da Zidane e sono rimasti in campo fino alle sostituzioni decise dal ct: Barcola è uscito al 76', Cherki all'82'. L’Italia intanto aveva già segnato con Frattesi e Pio Esposito su rigore, vincendo 3-1 e scatenando polemiche tra i tifosi francesi.

La vittoria per 2-1 sulla Turchia e la qualificazione ai quarti di finale come prima del girone non hanno fatto dimenticare la sconfitta di giovedì scorso a San Siro. Soprattutto dopo la diffusione dei dettagli sulla tensione nello spogliatoio.

Zidane non aveva commentato l’episodio, invitando unicamente i giocatori a non farsi prendere dal panico dopo la sconfitta di Milano: "Abbiamo perso, ma non meritavamo di perdere".