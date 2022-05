Dopo una stagione ai box, Andrea Pirlo potrebbe sedersi nuovamente in panchina a partire dalla prossima estate. L'ex centrocampista e allenatore della Juventus è pronto a valutare nuove proposte e mettersi nuovamente in gioco dopo l'esperienza alla guida dei bianconeri.

L'ultima ipotesi porta allo Spezia. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il club ligure - già virtualmente salvo con tre giornate d'anticipo - sta iniziando a programmare il futuro e pensa proprio a Pirlo in vista della prossima stagione.

Con il passare dei giorni crescono le percentuali di divorzio tra la società di Platek e Thiago Motta. Una storia tormentata, che doveva concludersi già lo scorso dicembre, ma che poi - grazie a una serie di risultati positivi, tra cui il successo a sorpresa al 'Maradona' contro il Napoli - non è mai arrivata al capolinea. Al termine della stagione, però, Thiago Motta e lo Spezia potrebbero davvero dirsi addio.

Per un ex centrocampista che saluta ce n'è un altro che potrebbe arrivare. Pirlo è la prima scelta della società bianconera per raccogliere l'eredità di Thiago Motta. L'ex Juve non vede l'ora di tornare ad allenare dopo un anno senza panchina e spera di ricevere una proposta convincente, dopo i contatti in questi mesi mai andati a buon fine, come nel caso della Salernitana.