Lo Spezia chiude per Grenier: l'ex Roma a un passo dalla firma

Lo Spezia è pronto a chiudere il colpo Clement Grenier: il 30enne centrocampista francese ex Roma è svincolato e può firmare il contratto a breve.

Il mercato dello Spezia potrebbe non essere ancora chiuso con una possibile sorpresa in arrivo direttamente dalla Francia nelle prossime ore. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club ligue sta focalizzando le attenzioni sul centrocampista francese Clement Grenier. Il classe 1991 gode della stima di Thiago Motta e Pecini ed è svincolato dopo l'esperienza al Rennes.

Grenier vanta una lunga esperienza in Francia con 154 presenze con la maglia del Lione e 93 con quella del Rennes, per un totale di 198 apparizioni in Ligue 1. In carriera ha già giocato in Serie A: nel gennaio 2017 arrivò alla Roma ma l'esperienza in Italia fu fallimentare con appena 6 presenze, prima di ritornare in patria.

Il calciatore francese ha già comunicato di gradire la destinazione Spezia e vorrebbe tornare in Serie A. Dopo i primi contatti, negli ultimi giorni il direttore sportivo dello Spezia Riccardo Pecini ha approfondito il discorso con l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione.

Centrocampista dai piedi buoni e con buona visione di gioco, Clement Grenier potrebbe interpretare il ruolo di regista o mezzala nel 4-3-3 disegnato da Thiago Motta. Il 30enne potrebbe firmare a breve il contratto con lo Spezia e tentare una nuova avventura in Serie A, con l'obiettivo di cancellare la brutta parentesi con la maglia della Roma.