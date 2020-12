Lo Spezia è la 30ª 'vittima' di Immobile: a un passo il record di Quagliarella

Lo Spezia è il 30° club punito da Ciro Immobile, che stabilisce anche il record personale di otto gare consecutive in goal.

Si allunga la lista di squadre 'punite' da Ciro Immobile: lo è la trentesima squadra alla quale il centravanti della ha segnato in carriera. Non si tratta però di un record in : davanti al bomber laziale ci sono infatti Rodrigo Palacio e Fabio Quagliarella.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante del è a quota 31 squadre, mentre il record assoluto è detenuto dal centravanti della con 32.

Numeri comunque da urlo per Immobile, che ha già segnato a tutte le squadre attualmente presenti in questa Serie A, ma che potrà eventualmente scalare ancora questa particolare classifica nel corso delle prossime stagioni.

Il centravanti della Nazionale ha stabilito inoltre un prezioso record personale con otto gare consecutive in goal: si tratta della striscia più lunga di reti mai fatta in carriera.