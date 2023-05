Lo Spezia deve rinunciare ancora a Nzola, Semplici: “Non ci sarà contro l’Atalanta”

Lo Spezia dovrà rinunciare a Nzola per la seconda partita consecutiva: l’obiettivo è provare a recuperarlo per la Cremonese.

Lo Spezia si ritrova costretto, nel momento clou della stagione, a dover rinunciare al suo uomo più importante: M'Bala Nzola.

Il centravanti angolano, che è alle prese con un problema al soleo, dopo aver già saltato la sfida interna persa contro il Monza, non sarà nemmeno tra i protagonisti della sfida valida per il trentatreesimo turno di campionato che si giocherà mercoledì sera sul campo dell’Atalanta.

A confermarlo, nella conferenza stampa di presentazione della gara, è stato il tecnico degli Aquilotti Leonardo Semplici.

“Nzola non ci sarà a Bergamo, proveremo a recuperarlo per la Cremonese. Per noi questo non è il momento di fare turnover, ma non possiamo nemmeno rischiare di perdere giocatori per l’ultima parte di stagione. Metterò in campo la miglior formazione possibile”.

Una brutta notizia ovviamente per lo Spezia che perde un giocatore capace di reggere l’attacco sulle sue spalle, oltre che di garantire reti fondamentali. Nzola infatti fin qui in campionato ha messo a segno, in ventisei gare, ben tredici goal, ovvero la metà di quelli segnati da tutto lo Spezia.

La compagine ligure, nelle ultime sei uscite, ha messo in cascina appena tre punti. Una frenata che ha consentito al Verona, attualmente terzultimo, di riprenderla in classifica a quota 27.