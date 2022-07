Lo Sparta Praga presenta la maglia da trasferta, il Dukla: "Sono già disponibili"

Dopo la presentazione della divisa 'Away', molto simile al kit classico del Dukla, è arrivata la provocazione sui social dell'altro club di Praga.

La nuova divisa da trasferta dello Sparta Praga non è passata inosservata. Dopo la presentazione ufficiale del kit 'Away' 2022/2023 della formazione ceca, i tifosi hanno criticato aspramente la scelta dei colori e del design. Le nuove maglie ricordano, infatti, quelle classiche a tinte giallorosse del Dukla Praga, altro club della capitale ceca che milita in seconda divisione.

"È come quella del Dukla", "Non sono un tifoso del Dukla", "Quindi ci trasferiamo allo Juliska (stadio del Dukla, ndr)?" o "Vogliamo somigliare a una squadra di seconda serie?" sono solo alcuni dei commenti pubblicati su Twitter dai tifosi poco felici dello Sparta Praga, che non hanno apprezzato particolarmente la scelta di tornare al giallo dominante.

Naskladněno máme, neváhejte s nákupem v našem fanshopu! 🟡🔴 https://t.co/zs7cnVtUtL — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) July 15, 2022

Curiosamente, il Dukla Praga ha notato la somiglianza della divisa, in cui domina il giallo, con rifiniture rosse, oltre a colletto e pantaloncini. Il club ceco ha condiviso il tweet originale dello Sparta con una frecciatina lanciata ai rivali:

"Le abbiamo già disponibili, non esitate ad acquistarle nel nostro fanshop".

Un messaggio che non è affatto piaciuto ai tifosi dello Sparta Praga, che non hanno proprio gradito la scelta di club e Adidas, sponsor tecnico per il secondo anno di fila, di riproporre una versione da trasferta con il giallo a dominare dopo 12 anni dall'ultima volta, ovvero dalla stagione 2010/2011.