Un successo storico, una vittoria che entra di diritto negli annali. Lo Slovacko scrive una nuova pagina di storia grazie al successo in finale di MOL Cup, la coppa nazionale della Repubblica Ceca, sul più quotato Sparta Praga. Il club di Uherske Hradiste mette in bacheca il primo trofeo di sempre grazie al 3-1.

La gara, inizialmente programmata per il 4 maggio e rinviata a causa di un nubifragio che si è abbattuto su Uherske Hradiste, si è giocata proprio nello stadio dello Slovacko per il coefficiente inferiore in MOL Cup dal 2017 al 2021 fino alle semifinali.

Decisiva una doppietta del difensore Reinberk, intervallata dal goal dell'ex Fiorentina Hancko per lo Sparta Praga, dopo la rete di Jurecka su rigore, che ha aperto le marcature. Emozioni a non finire nel primo tempo, con ben quattro marcature in 43 minuti e una gara già chiusa all'intervallo.

Con il successo di oggi, lo Slovacko conquista la qualificazione al terzo turno preliminare della Conference League 2022/2023, con la possibilità di avanzare a quello successivo senza scendere in campo in caso di vittoria del Feyenoord della finale di Tirana e il sesto posto in Serie A della Roma di Mourinho.

Umori completamente opposti per le due squadre al termine della sfida: se in casa Slovacko è ufficialmente partita la festa per un trionfo storico, dall'altra parte è iniziata la contestazione dei tifosi dello Sparta - che ha concluso la stagione senza trofei - nei confronti del direttore sportivo Tomas Rosicky e del direttore generale Frantisek Cupr.

Una rabbia già manifestata nella seconda frazione di gioco, quando i poliziotti con i cani sono intervenuti per sedare la protesta dei supporters dello Sparta, che hanno interrotto il gioco più volte per il lancio di fumogeni in campo. Poi la ripresa fino al fischio finale.

Lo Slovacko conquista la coppa al terzo tentativo, dopo le finali perse nel 2005 e nel 2009 (era in seconda divisione), mentre lo Sparta non riesce a bissare il successo di due anni fa contro lo Slovan Liberec e perde la sua quinta finale di MOL Cup.