Lo sfottò di Domenech a Gasperini: "Grazie per quei cambi nel finale"

L'ex commissario tecnico della Francia su Twitter ha preso in giro Gasperini: "Dimostra che quella sugli allenatori italiani sia una leggenda".

Raymond Domenech evidentemente non ha ancora digerito il Mondiale del 2006, perso contro l' da commissario tecnico della . Dopo l'eliminazione dell' e la qualificazione del , il francese ha infatti punto con delle parole al veleno Gian Piero Gasperini, ed in generale la scuola italiana.

Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 12, 2020

"Complimenti al PSG per le emozioni che ci ha regalato, e grazie a Gasperini per i cambi effettuati nel finale. Questa partita dimostra che il fatto che gli allenatori italiani siano i più bravi tatticamente, sia solo una leggenda. Tuchel ha avuto la meglio".

Una frecciatina gratutita, per altro chiamando in maniera errata il tecnico della Dea. L'Atalanta tra l'altro non aveva molti giocatori per infortunio ed i cambi nel finale sono stati praticamente obbligati.

L'AssoAllenatori italiana, tramite il presidente Renzo Ulivieri, ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Domenech, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss '.

"Conosco Domenech, mi dicono che non sia molto amato neanche in Francia. E' indietro, ma visto che è esperto di cambi lo invito a Coverciano per un seminario sulle sostituzioni. Forse ha rimosso Lippi ed il 2006".

All'Atalanta comunque resterà la grande esperienza, l'avventura, la cavalcata e la consapevolezza di giocarsela alla pari con squadre di questo calibro. L'appuntamento è rimandato alla prossima stagione.