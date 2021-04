Lo sfogo di Eder contro Suning: "Se vendono il pullman forse ci pagano"

Sono ancora scintille tra Eder, ex attaccante dello Jiangsu oggi al San Paolo ed il colosso Suning, proprietario del club cinese in cui militava l'attaccante fino a qualche mese fa.

Stavolta l'italo-brasiliano sceglie la strada dell'ironia per commentare le difficoltà economiche attraversate dallo Jiangsu, che nelle ultime ore ha messo in vendita il pullman.

Chiaro il riferimento a conti evidentemente non saldati da parte della vecchia proprietà dello Jiangus ai calciatori, Eder compreso. Lo stesso Eder che poco tempo aveva già attaccato duramente Suning.

"Non vuole più a investire nel calcio. Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club. Abbiamo fatto un'impresa per Suning Group, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato. Se il gruppo Suning fallisce, posso anche capirlo. Siamo stati rinchiusi in hotel per diversi mesi, diffondendo il nome di Suning nel mondo, ma abbiamo ricevuto un trattamento del genere senza alcun rispetto! Il direttore generale si è sempre dimostrato un bugiardo. Ci aveva detto che con il tempo ci avrebbe dato quanto ci spettava ma non ha mai rispettato quello che ci aveva promesso".