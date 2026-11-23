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Kevin De Bruyne si è presentato in conferenza stampa insieme al tecnico Allegri prima di Manchester City-Napoli e non si è sottratto alle domande sulle polemiche delle ultime settimane.

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Anche quest'anno, per uno strano scherzo del destino, Kevin De Bruyne torna a Manchester dove ha giocato per dieci anni vincendo praticamente tutto. Anche se la prima volta da avversario all'Etihad non è andata benissimo.

La vigilia della gara di Champions League tra Manchester City e Napoli, inoltre, è stata turbata dalle polemiche per un'intervista rilasciata dalla moglie di De Bruyne e dalle voci su un suo possibile trasferimento al PSV già a gennaio. Tutte cose a cui il belga ha voluto rispondere in conferenza stampa.

COSA HA DETTO DE BRUYNE

De Bruyne è ovviamente andato in difesa della sua vita privata e della moglie: "A essere onesto sono abbastanza dispiaciuto. Se andate a leggere l'articolo, che voi non avete letto, capirete quello che lei ha detto. Io ero fuori in Belgio, poi si sono dette tante cose e ci sono state brutte reazioni nei confronti di mia moglie.

Ho visto sulla stampa foto di casa mia, il che non va bene. So che dei giornalisti in Italia hanno creato questa situazione e non so perché. Voi non conoscete la mia vita privata. Non avete il diritto di esprimervi sulla mia vita privata. È stata una situazione sgradevole per me e per mia moglie".

Mentre riguardo all'ipotesi di un addio a gennaio De Bruyne non si è sbilanciato: "Posso dire ben poco per ora. Ho giocato al 400% fino adesso. Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. In questo momento c'è poco da dire, sto giocando bene, sto cercando di aiutare la squadra a far bene. Non sono mancate le sfide quest'anno, sono successe tante cose".

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Lo stesso Allegri, a precisa domanda sulla possibilità di perdere De Bruyne, ha preferito non fare promesse: "Non ci ho parlato, siamo nel pieno della stagione. Quando arriveremo alla sosta di Natale la società farà le sue valutazioni per sistemare la rosa. E dipenderà anche dalla volontà di alcuni giocatori, ma ora serve restare concentrati"

QUANDO SCADE IL CONTRATTO E LE VOCI SUL PSV

Kevin de Bruyne è ancora legato al Napoli da un contratto che scade il 30 giugno 2027, ma nelle ultime settimane si sono intensificate le voci su un possibile addio anticipato a gennaio col PSV particolarmente interessato.

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Il belga, dal canto suo, starebbe valutando seriamente l'idea di concludere anticipatamente la sua esperienza napoletana a dire il vero finora non troppo fortunata tra infortuni e incomprensioni tattiche sia con Conte che con Allegri. L'offerta del PSV però ammonterebbe a due milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dal Napoli.