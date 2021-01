Lo Schalke vince 4-0 contro l'Hoffenheim: non vinceva dal 17 gennaio 2020

Incubo finito per lo Schalke 04, che risorge esattamente dopo un anno. Tripletta per Matthew Hoppe: primo statunitense a riuscirci in Bundesliga.

Incubo finito per lo 04 che (ironia della sorte) batte proprio 4-0 l' nella 18esima giornata di . La squadra è riuscita a scavalcare anche il in classifica, portandosi al penultimo posto.

Lo Schalke non vinceva infatti esattamente da un anno, da gennaio del 2020, quando arrivò una vittoria per 2-0 contro il Moenchengladbach. 12 mesi dopo, con un anno terribile in mezzo, la squadra tedesca torna a vincere in Bundesliga e lo fa con un roboante 4-0.

La vittoria arriva soprattutto grazie alla giornata di grazia di Matthew Hoppe: 19 enne talento che riesce nell'impresa di essere il primo statunitense a firmare una tripletta in Bundesliga.

Giornata da ricordare anche per Harit, che rappresenta uno dei migliori talenti della squadra, capace di trovare il goal del 4-0 e di timbrare l'assist per tutti i goal di Hoppe.

Lo Schalke, tra l'altro, ha trovato la vittoria proprio all'ultimo turno utile per non eguagliare un record negativo, che resta del Tasmania Berlin, capace di non vincere per 31 partite di fila nella stagione 1965-66. Squadra che oggi gioca in quinta divisione.