Lo Celso in prestito al Villarreal: sfidera la Juventus in Champions

Il Villarreal, prossimo avversario della Juventus agli ottavi di Champions League, si rinforza con un elemento di sicuro livello: è ufficiale il prestito fino a giugno di Giovani Lo Celso.

Il centrocampista della nazionale argentina è reduce da un infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare parecchie partite dal mese di novembre in poi. Nonostante il recupero, dall'arrivo di Conte in panchina non ha mai visto con regolarità il terreno di gioco, scivolando inesorabilmente nelle retrovie all'interno delle gerarchie degli 'Spurs'.

¡Bienvenido, @LoCelsoGiovani 💛🙌!



👉 Cesión hasta final de temporada



👉 Procedente del @Spurs_ES



👉 Internacional con @Argentina 🇦🇷



👉 Campeón de la Copa América 🏆 — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 31, 2022

Emery lo ha voluto fortemente, oltre che per presentarsi all'appuntamento europeo con rinnovata qualità a centrocampo, anche per aiutare il 'Sottomarino Giallo' a confermare un posto nelle competizioni continentali anche nella prossima stagione.

Il Villarreal è attualmente settimo in Liga, a -4 dal quarto posto dell'Atletico Madrid che ha giocato una gara in meno: obiettivo per nulla impossibile, al cui raggiungimento contribuirà certamente Lo Celso, voglioso di riscatto per non mancare al grande appuntamento dei Mondiali in Qatar con l'Albiceleste.