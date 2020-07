Lloris e Son quasi alle mani: l'intervento dei compagni ha evitato il peggio

Vedere due giocatori che vengono quasi alle mani nel corso di una partita è un qualcosa di purtroppo abbastanza comunque, molto più raro è invece vedere due compagni di squadra che lo fanno.

La cosa è accaduta durante la sfida di Premier League tra ed e protagonisti del clamoroso episodio sono stati Hugo Lloris e Son Heung-min.

Subito dopo la fine del primo tempo i due, nel dirigersi verso gli spogliatoi, sono quasi venuti a contatto. Fra i due sono volate parole grosse e solo l’intervento tempestivo dei compagni ha evitato che la situazione degenerasse.

Accortisi della gravità di ciò che stava accadendo, Lo Celso (che ha spinto via Son), Sissoko e Winks si frapposti tra i due con l’obiettivo di provare a raffreddare gli animi.

