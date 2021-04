Llorente elogia Conte: "Pensavo fosse pazzo, è capace di ogni impresa"

Oggi Fernando Llorente veleggia a metà classifica con l'Udinese, ma non perde di vista la testa. Dove c'è l'Inter di Antonio Conte, del suo primo allenatore 'italiano' quando è arrivato alla Juventus.

Di lui ha parlato in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', affermando che si aspettava che l'Inter con il tecnico salentino avrebbe strappato lo scettro di campione d'Italia dalle mani della Juventus.

"Appena arrivato alla Juve pensavo di essere in buone condizioni. Cominciammo a lavorare duramente e andai giù, giù, giù. A quei carichi di lavoro non ero abituato. Pensai anche che Antonio fosse pazzo... Mi diede fiducia e presto arrivarono i goal. Conte ha una mentalità pazzesca: ti entra in testa. Ho pensato che presto avrebbe interrotto il dominio della 'mia' Juve. Antonio ha vinto al primo anno a Torino, al primo anno al Chelsea e vincerà al secondo anno all’Inter. È capace di ogni impresa".