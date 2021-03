Llorente e l'amore per la Juve: "Mi sarebbe piaciuto tornare"

Fernando Llorente è tornato. Dopo quasi un anno al Napoli senza giocare, l'attaccante spagnolo all'Udinese ha ritrovato fiducia e minuti.

A 'Tuttosport' l'ex Juve, Tottenham e Athletic ha raccontato le sue sensazioni degli ulttimi dodici mesi e dell'importanza di avere di nuovo un ruolo da protagonista.

“Nell’ultimo anno mi sono sentito come un leone in gabbia. Non avvertire fiducia fa male. Giocare a Napoli è stata una bella opportunità, ma l’Udinese mi ha dato la possibilità di sentirmi un giocatore vero".