Barcellona, l'ex dirigente Llopis: "Non c'era la volontà di tenere Messi"

L'addio di Lionel Messi al Barcellona non poteva che lasciare ulteriori strascichi in casa catalana. Un primo scossone a livello dirigenziale è arrivato, puntuale, con le dimissioni da parte di Jaume Llopis che ha rassegnato le dimissioni dalla Comisión Espai Barça, della quale era membro.

Llopis si è dichiarato apertamente contrario alla gestione del caso Messi da parte del club catalano e ai microfoni di 'Cadena SER' ha ribadito la sua posizione:

"Non c'è stata la volontà di fare in modo che Messi continuasse a giocare nel Barcellona. Con l'addio di Messi il tetto salariale del club si alleggerisce nell'immediato, ma sono ancora tanti i giocatori, i dirigenti e lo staff che rimangono a carico del Barcellona".

A stretto giro è arrivato anche un attacco diretto al presidente del Barcellona Joan Laporta , attraverso una lettera indirizzata al numero uno blaugrana, come riportato da 'Sport':

"Si poteva fare molto di più per trattenere Messi. Passerai alla storia come il presidente che lo ha fatto andare via".