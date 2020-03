Lletget attacca Ibrahimovic: "Giocare con lui è frustrante, ora c'è un'atmosfera migliore"

Sebastian Lletget, dei Galaxy, ha parlato delle difficoltà di giocare con Ibra: "Difficile giocarci contro, ancora di più giocarci insieme".

A Los Angeles, e forse più in generale negli , Zlatan Ibrahimovic ha lasciato una forte impronta del suo passaggio, a livello calcistico e non solo. Non tutti però pensano che quell'impronta sia positiva.

Tra questi ad esempio c'è Sebastian Lletget, che Ibrahimovic lo ha vissuto più da vicino di tutti: è stato suo compagno di squadra. Il fantasista della nazionale statunitense a 'BSI: The Podcast' ha usato termini duri per parlare dello svedese.

“Ora c’è sicuramente un’atmosfera migliore nello spogliatoio. Anche la chimica di squadra, si può solo costruire con il tempo. Prima non eri libero. Era molto frustrante. A volte si sentiva la voglia di togliersi le scarpe e lasciare il campo. È difficile giocare contro di lui, ma lo è ancora di più giocare con lui”.

Lletget in particolare è diventato 'celebre' per aver ricevuto un spintone da Ibrahimovic mentre i due erano fianco a fianco in barriera. Un'episodio di cui il centrocampista ha raccontato il retroscena.