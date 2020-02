"Ljajic in quarantena con febbre alta": il serbo smentisce su Twitter

Un momento sicuramente non positivo per Adem Ljajic, approdato al due anni fa dal : il trequartista serbo sarebbe ora alle prese con una brutta influenza, tanto da essere costretto a letto da diversi giorni con febbre molto alta.

Il club turco avrebbe così deciso di mettere l'ex giocatore della , della , dell' e del Torino in quarantena per evitare il contagio con il resto della squadra. Una misura precauzionale da parte del Besiktas, impegnato domani nel big match contro la capolista Trabzonspor.

Una notizia che però, stando a Ljajic, non è veritiera. Ed è stato lo stesso attaccante serbo a precisarlo attraverso il proprio profilo Twitter:

The news, which is said to have been corona virus disease, which is told from the press, does not reflect the truth.