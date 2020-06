Livorno shock, Spinelli svincola 18 giocatori: restano solo 8 in rosa

Il presidente del Livorno Spinelli ha annunciato che non rinnoverà i contratti dei 18 giocatori in scadenza, Filippini dovrà pescare dalla Primavera.

Una decisione senza precedenti getta il in acque movimentate: dopo l'ultima sconfitta subita ieri sera in casa contro il , il presidente Spinelli ha deciso di non rinnovare i contratti dei 18 giocatori in scadenza di contratto.

Il vulcanico presidente del club toscano ha dunque deciso di svincolare buona parte della rosa livornese: sono ben 18 infatti i giocatori in scadenza al 30 giugno 2020, da domani dunque mister Filippini avrà a disposizione soltanto 8 membri della squadra.

L'articolo prosegue qui sotto

L'allenatore dovrà dunque attingere a piene mani dalla Primavera del club per poter concludere una stagione che vede la formazione toscana all'ultimo posto in Serie B e ormai distante ben dodici punti dalla zona play-out.

Altre squadre

Queste le parole del patron ai microfoni della stampa: