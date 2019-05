Il Livorno si salva e scrive al Pisa su Twitter: "Sempre nei nostri pensieri", i rivali... 'ringraziano': "Voi no"

Il Livorno centra la salvezza in Serie B e scrive al Pisa su Twitter: "Sempre nei nostri pensieri". I rivali 'ringraziano', ma sottolineano: "Voi no".

Quella tra e Pisa è una rivalità che va ben oltre il calcio, ma che negli ultimi anni ha trovato sfogo anche sul rettangolo di gioco. Non però per quest'anno, e nemmeno per la prossima stagione.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Livorno, tornato in Serie B proprio l'estate scorsa, ha raggiunto una straordinaria salvezza con un grande finale di stagione, evitando anche i playout. Il Pisa, invece, è rimasto fuori dai playoff di Serie C.

Non ci sarà quindi nessun incrocio e i primi a ricordarselo sono stati ovviamente gli amaranto, forti della permanenza categoria superiore. Lo hanno fatto su Twitter, mandando una frecciata ai rivali.

Il Livorno ha infatti postato un video dei giocatori che festeggiavano la salvezza cantando "chi non salta è un pisano", taggando il Pisa e scrivendo "sempre nei nostri pensieri".

Di tutta risposta i bianconeri hanno sottolineato la differenza...

"Grandi! Grazie. Noi invece non parliamo mai di voi... scusate"

Grandi! Grazie

Noi invece non parliamo mai di voi... scusate 🙏 — Pisa Club (@PisaSC) May 12, 2019

Scaramucce da derby, dopo che l'anno scorso il Livorno è tornato in B, serie da cui il Pisa è retrocesso nel 2017 senza ruscirci a tornare.