Livorno-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Livorno sfida la Salernitana nel posticipo domenicale del 6° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Breda sfida in casa la di Gian Piero Ventura nel posticipo domenicale serale della 6ª giornata del campionato di Serie B. I toscani sono diciasettesimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, mentre i campani occupano la 6ª posizione con 10 punti e un cammino di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

I 20 precedenti fra le due squadre nel campionato di Serie B fotografano una situzione di equilibrio, con 7 successi amaranto, 7 pareggi e 6 vittorie granata. Il Livorno arriva da un pareggio per 1-1 in trasferta sul campo del , mentre la Salernitana è reduce dal pareggio casalingo sempre per 1-1 contro il .

Fra gli amaranto toscani finora i 3 giocatori andati a segno sono Marsura, Agazzi e Marras, nelle fila granata invece Lamin Jallow, che non sarà della partita per infortunio, è il giocatore più prolifico con 2 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Livorno-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Data: 29 settembre 2019

Orario: 21.00

ORARIO LIVORNO-SALERNITANA

La partita Livorno-Salernitana si disputerà la sera di domenica 29 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Armando Picchi di Livorno. Il confronto, che sarà diretto dal signor Davide Ghersini di Genova, sarà il 21° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Livorno-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per gli utenti con un abbonamento Sky, sarà inoltre possibile vedere la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Cristiano Puccetti.

Gli utenti DAZN potranno inoltre seguire la sfida Livorno-Salernitana in diretta streaming anche sui loro pc o sui dispositivi mobili come tablet e smartphone: basterà nel primo caso collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo scaricare l'apposita app e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale DAZN renderà disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Breda punterà sul 3-4-3 e si affiderà nel tridente nuovamente a Raicevic come punta centrale, preferito a Mazzeo e Murilo, con Marras e Marsura esterni offensivi. In mediana capitan Luci in regia, affiancato da Agazzi. Sulle fasce Del Prato a destra e Porcino a sinistro. A difesa della porta ci sarà Zima, mentre la difesa a tre sarà composta da Boben, Di Gennaro e Bogdan. Ancora out per infortunio Brignola, Rizzo, Viviani e Rocca.

Ventura punterà sul collaudato 3-5-2 e dovrà far fronte a diverse assenze per infortunio: mancheranno fra gli altri Jallow e Lombardi in attacco, Billong, Mantovani ed Heurtaux in difesa e Akpa Akpro a centrocampo. In attacco spazio dunque al tandem composto da Giannetti e da Djuric. A centrocampo sulle fasce agiranno Cicerelli a destra e Walter Lopez a sinistra. Di Tacchio sarà il playmaker, con Odjer e Firenze mezzali. Fra i pali ci sarà Micai, davanti a lui difesa a tre composta da Karo, Migliorini e Jaroszynski.

LIVORNO (3-4-3): Zima; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Raicevic, Marsura.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, W. Lopez; Giannetti, Djuric.