Livorno a rischio fallimento: manca una parte della fideiussione

Dopo il caso Trapani ci sono grossi problemi anche a Livorno, dove Cerea Banca non avrebbe versato la parte di fideiussione promessa.

Non c'è pace in Serie C. Dopo il caso Trapani, ufficialmente escluso dal campionato, scoppia l'allarme fallimento anche a dove lo storico club amaranto rischia seriamente di scomparire.

Tutta colpa di una mancata fideiussione da parte di Cerea Banca, che non ha versato la sua quota a differenza dell'attuale presidente Raffaele Navvarra e dell'ex patron Spinelli, che hanno invece regolarmente pagato stipendi e F24.

Se l'intera cifra non verrà versata già nei prossimi giorni tutti i calciatori sotto contratto col Livorno saranno liberi di trovarsi un'altra squadra.

Il campionato del Livorno, che ha raccolto due punti nelle prime tre giornate del girone A di Serie C, potrebbe così concludersi con l'epilogo più amaro: il fallimento.