Livorno-Pordenone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Livorno ospita il Pordenone nella 4ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Breda ospita il Pordenone di Attilio Tesser nella 4ª giornata del campionato di Serie B. Gli amaranto hanno avuto un inizio di stagione difficile, e dopo 3 sconfitte di fila rimediate con Virtus Entella, e si trovano in fondo alla classifica assieme al Trapani a quota 0 punti.

I neroverdi, invece, neopromossi dalla Serie C, sono partiti bene e occupano attualmente il 6° punto con 6 punti, frutto di 2 vittorie casalinghe con e e un k.o. in trasferta contro il .

I toscani non hanno ancora segnato nessun goal in questo campionato, mentre fra i friulani il centrocampista Pobega e il difensore centrale Barison sono già a quota 2 marcature.

Fra le due formazioni non vi sono precedenti in Serie B, visto che i Ramarri partecipano per la prima volta nella loro storia al torneo cadetto. Gli unici 2 precedenti sono relativi dunque al campionato di Serie C e risalgono a 61 anni fa: era infatti il 1958 e il Livorno si impose in casa all'andata per 5-0 e al ritorno di misura per 1-0 in trasferta. In questa pagina tutte le informazioni su Livorno-Pordenone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIVORNO-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Livorno-Pordenone

Livorno-Pordenone Data: 21 settembre 2019

21 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LIVORNO-PORDENONE

La partita Livorno-Pordenone si disputerà il pomeriggio di sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Armando Picchi di Livorno. Il confronto, che sarà diretto dal signor Antonio Di Martiono della sezione di Teramo, sarà il primo fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Livorno-Pordenone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Gli utenti potranno seguirla anche in tv: gli abbonati a Sky e DAZN attraverso la app presente sul decoder Sky Q, tutti gli altri attraverso un moderno modello di smart tv o collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ancora utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La telecronaca della gara sarà curata da Cristiano Puccetti. Al termine del match la piattaforma metterà a disposizione on demand per tifosi e appassionati gli highlights e l'evento integrale.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita Livorno-Pordenone anche in diretta streaming sui propri dispositivi mobili o sul personal computer. Sarà sufficiente nel primo caso scaricare la app sui propri tablet e smartphone con sistema iOS o Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento, nel secondo caso collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma.

Breda dovrebbe insistere a livello tattico sul 4-4-1-1. Davanti ballottaggio fra Raicevic (favorito) e l'olandese Braken per il ruolo di centravanti, così come alle loro spalle fra chi agirà da trequartista fra Brignola e l'ex pescarese Marras. Non dovrebbero invece esserci novità a centrocampo e in difesa. In mediana Murilo e Marsura agiranno da ali, con Luci in regia e Agazzi al suo fianco in mezzo. Dietro, davanti al portiere Zima, favorito su Plizzari, Morganella e Gasbarro saranno i due terzini, mentre Bogdan affiancherà Di Gennaro al centro.

Tesser si affiderà invece al 4-3-1-2. Fra i pali ci sarà Di Gregorio, con linea difensiva a quattro che vedrà Almici e De Agostini esterni bassi e Camporese e Barison a formare una coppia centrale col vizio del goal. In mediana il sardo Burrai sarà il playmaker, con Pobega e Gavazzi mezzali di movimento al suo fianco. In attacco Chiaretti spazierà sulla trequarti e supporterà il tandem offensivo: fra i due d'attacco è sicuro del posto Monachello, mentre è ballottaggio fra Candellone, che ha giocato contro lo Spezia, e Ciurria.

LIVORNO (4-4-1-1): Zima; Morganella, Di Gennaro, Bogdan, Gasbarro; Murilo, Luci, Agazzi, Marsura; Brignola; Raicevic.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Pobega, Burrai, Gavazzi; Chiaretti; Monachello, Ciurria.