Livorno-Pisa, ironia amaranto: anche Inter e Atalanta con i propri colori

In vista dell'attesissimo derby toscano, il Livorno ha imbastito una simpatica campagna social: presente anche Chiellini.

Show toscano, derby toscano,contro. Due realtà nuovamente in Serie B, con il sogno di essere sorpresa del campionato e tornare nella massima serie, non prima però di aver fatto propria la gara più importante dell'anno e aver raggiunto la salvezza. Questioni future: per ora, due città ferme per assistere al match.

Sabato 26 ottobre và infatti in scena Livorno contro Pisa, il fanalino di coda di Serie B che vede nel derby una gara essenziale per cambiare il corso della propria stagione e la squadra nerazzurra, con sei punti in più e decisa a far passare un weekend nero ai rivali toscani.

Sui social l'attesa è febbrile, con il Livorno che ha imbastito una particolare campagna in vista della gara contro il Pisa: al grido di 'il nerazzurro non esiste', la società amaranto ha pubblicato diversi contenuti su Twitter che hanno divertito non solo i propri tifosi, ma anche quelli avversari.

All'insegna dello sfottò divertente, il Livorno ha coinvolto Chiellini, pronto a sostenere la squadra della sua città, nonchè il regista Paolo Virzì e diverse famose opere. In questo caso, prendendo personaggi o quadri nerazzurri, ha modificato gli stessi colori rendendoli amaranto (il pesciolino Dory de 'Alla ricerca di Nemo' e 'La notte stellata" di Van Gogh).

In più, il Livorno ha cambiato i colori alle più famose squadre nerazzurre al mondo, ovvero , , , Gremio e Bruges: prima eliminandole da una fittizia chat whatsapp, e dunque 'perdonandole' per gli stessi colori del Pisa. Tramutandole in amaranto.

L'avvicinamento a Livorno-Pisa è dunque anche questo: in campo, dopo il triplice fischio finale, riderà solamente una.