Livorno, Paolo Tramezzani nuovo allenatore: è la prima avventura italiana

Il Livorno affida la panchina a Paolo Tramezzani, che rimpiazza Roberto Breda: l'ex nerazzurro è reduce da esperienze in Albania, Svizzera e Cipro.

Battuto pure dallo , e mestamente ultimo in Serie B con 11 punti conquistati nelle prime 15 giornate, il cambia: il nuovo allenatore è Paolo Tramezzani, che prende il posto di Roberto Breda sulla panchina amaranto.

Un cambio scontato, alla luce dei continui risultati negativi. E un arrivo, quello di Tramezzani, che ha una particolarità: per l'ex terzino sinistro anche dell' (ha vestito la maglia nerazzurra dal 1992 al 1994) si tratta della prima avventura italiana nelle vesti di allenatore.

Diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore, Paolo Tramezzani 🇱🇻



👉 https://t.co/RnJeT5p65G#WelcomeTramezzani pic.twitter.com/Vp8i7xdAub — AS Livorno Calcio (@LivornoCalcio) December 10, 2019

Tramezzani, infatti, fino a questo momento aveva allenato soltanto all'estero: prima in , al Lugano e al Sion, e poi alla formazione cipriota dell'APOEL Nicosia. Anche se aveva iniziato la sua seconda carriera come vice di Gianni De Biasi all'Albania.

Per Tramezzani si tratta dunque di un ritorno in dopo la bellezza di 11 anni e mezzo, considerato che aveva chiuso la carriera di calciatore alla Pro Patria nel 2008. L'ex nerazzurro avrà ora la complicata missione di portare il Livorno quantomeno ai playout.