Livorno-Padova: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Livorno ospita il Padova nella 19ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Livorno di Roberto Breda ospita il Padova, tornato sotto la guida di Pierpaolo Bisoli, nella sfida salvezza della 19ª giornata di Serie B. I toscani sono sedicesimi con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, i veneti sono scivolati in ultima posizione con 11 punti e un cammino di 2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Fra gli amaranto Alessandro Diamanti è il miglior marcatore con 5 goal in 16 presenze, mentre Federico Bonazzoli è il giocatore più prolifico dei biancoscudati con 5 reti in 17 presenze. Il Livorno è reduce da 2 pareggi consecutivi e una vittoria in trasferta sul Carpi, il Padova ha rimediato invece 5 sconfitte consecutive nelle ultime 5 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA LIVORNO-PADOVA

Livorno-Padova si giocherà domenica 29 novembre 2018 alle ore 18.00 allo Stadio Armando Picchi di Livorno. Sarà il 21° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Livorno-Padova sono acquistabili nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE LIVORNO-PADOVA IN TV E STREAMING

La partita Livorno-Padova sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO-PADOVA

LIVORNO (3-4-1- 2): Mazzoni; Di Gennaro, Bogdan, Dainelli; Pedrelli, Agazzi, Luci, Gasbarro; Diamanti; Murillo, Raicevic.

PADOVA (3-5-2): Merelli; Capelli, Trevisan, Ceccaroni; Mazzocco, Broh, Pinzi, Pulzetti, Contessa; Bonazzoli, Capello.