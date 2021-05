Livorno nel baratro: retrocessione in Serie D e fallimento ad un passo

Il Livorno retrocede in Serie D dopo quasi 30 anni e la situazione societaria è sempre più disperata. Il fallimento del club è vicinissimo.

Nemmeno il ritorno di Marco Amelia, questa volta nelle vesti da allenatore, è riuscito a salvare il Livorno dalle sabbie mobili in cui è finito.

Dopo la sconfitta casalinga con la Pro Sesto, il club toscano è ufficialmente retrocesso in Serie D dopo 28 anni, chiudendo la stagione all'ultimo posto nel Girone A di Serie C.

Una stagione iniziata subito col piede sbagliato per il Livorno, che tra una penalizzazione e l'altra non è più riuscito a rialzarsi, certificando così una retrocessione che appariva ormai scontata da mesi.

Dopo l'addio di Spinelli, che ha concluso la sua ventennale esperienza da presidente del Livorno, le difficoltà societarie del club sono aumentate sempre più, fino ad arrivare ad una situazione debitoria praticamente insostenibile.

Ma la seconda retrocessione in due anni del Livorno rischia di essere la più dolorosa: secondo 'Il Tirreno', infatti, il fallimento del club è praticamente ad un passo. Un triste scenario per una squadra che ad inizio anni 2000 aveva conquistato anche una storia qualificazione in Europa.