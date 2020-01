Livorno-Entella al cardiopalma: 4-4 e 3 goal in 5 minuti

Succede di tutto nella sfida di Serie B tra Livorno ed Entrella: 4-4 spettacolare con tre goal negli ultimi cinque minuti di partita al cardiopalma.

Non capita tutti i giorni di vedere una partita con così tanti goal e così tanti colpi di scena, concentrati per la maggior parte nei minuti finali. La partita di Serie B tra e Virtus Entella, valida per il 20° turno di campionato, ha regalato tutto questo.

Il Livorno, ultimo in classifica, ospita la Virtus Entella, quarta ed in piena lotta per la promozione in . Una partita che sembrava quindi scritta ma che ha vissuto una successione di goal incredibili.

La squadra allenata da Tramezzani nel primo tempo riesce a portarsi avanti di tre goal, con le marcature di Murilo, Braken e Rocca. Poi sale in cattedra l'Entella con tre goal consecutivi di Schenetti, Poli e De Luca, quest'ultimo all'89' di gioco.

Poi il goal di Marras e l'esplosione del pubblico di casam, convinto che questo goal al 92' potesse chiudere definitivamente i conti. Ma al 96', in piena zona Cesarini, ci pensa Pellizzer a timbrare il goal del pareggio finale per 4-4.