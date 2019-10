Livorno-Chievo dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Livorno sfida il Chievo nella 7ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Breda sfida il di Michele Marcolini nella 7ª giornata del campionato di Serie B. I toscani sono diciasettesimi con 4 punti e un cammino di una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, e cercano un risultato positivo per allontanarsi dalla zona più calda della classifica, i veneti si trovano in 13ª posizione a quota 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e una sconfitta.

Le due squadre si affrontano per la prima volta nella loro storia nel campionato di Serie B. Gli amaranto arrivano da un pareggio in trasferta con il e da una sconfitta casalinga con la , i gialloblù sono reduci da 3 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate.

Davide Marsura è il miglior marcatore dei toscani con 2 goal segnati, mentre il serbo Filip Djordjevic è il bomber dei veneti con un bottino di 4 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Livorno-Chievo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIVORNO-CHIEVO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO LIVORNO-CHIEVO

La partita Livorno-Chievo si disputerà il pomeriggio di sabato 5 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Armando Picchi di Livorno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 1° confronto assoluto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Livorno-Chievo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e per i suoi clienti sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli abbonati DAZN potranno vedere la partita Livorno-Chievo in diretta streaming anche su pc, collegandosi con quest'ultimo alla pagina ufficiale del servizio, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione e in seguito avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Al termine della gara DAZN renderà disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Breda è alle prese con il dubbio portiere, con il giovane Plizzari che potrebbe scalzare Zima dopo i recenti errori. In difesa dovrebbero agire Boben, Di Gennaro e Bogdan. A centrocampo le due fasce potrebbero essere presidiate da Del Prato e Porcino, ma a sinistra resta valida la candidatura di Morganella. Luci agirà in regia e Agazzi al suo fianco. Nel tridente d'attacco con ogni probabilità Raicevic sarà confermato centravanti, con Marras e Marsura ai suoi lati.

Marcolini dovrebbe puntare sul 4-3-1-2. Davanti sarà nuovamente Djordjevic, in gran forma, ad affiancare Meggiorini. Alle loro spalle ci sarà il giovane talento Vignato, che spazierà sulla trequarti. In mediana il playmaker sarà il talento Salvatore Esposito, con Segre e uno fra Garritano e Obi mezzali. Dietro, davanti al portiere Semper, la difesa a quattro vedrà Dickmann e Brivio terzini, con Leverbe e lo sloveno Cesar a comporre la coppia centrale.

LIVORNO (3-4-3): Plizzari; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Raicevic, Marsura.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Brivio; Garritano, S. Esposito, Segre; Vignato; Meggiorini, Djordjevic.