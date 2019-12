Livorno-Benevento dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La 16ª giornata di Serie B propone il testa-coda fra il Livorno e il Benevento: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il , ultimo in classifica e reduce dall'avvicendamento in panchina con l'esonero di Roberto Breda e l'arrivo di Paolo Tramezzani, sfida in casa in un classico testacoda il capolista di Pippo Inzaghi nella 16ª giornata del campionato di Serie B.

I toscani chiudono la graduatoria del torneo con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte, i sanniti guidano il gruppo delle pretendenti alla promozione diretta in con 34 punti e un cammino di 10 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.

Le due squadre si sono affrontante altre 2 volte in Serie B e il bilancio dei precedenti è di perfetta parità, con una vittoria per parte. Il Livorno è reduce da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, il Benevento invece ha collezionato un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate.

Davide Marsura è il miglior marcatore degli amaranto con 4 reti segnate, mentre il bomber Massimo Coda e Nicolas Viola sono i giocatori più prolifici fra i giallorossi con un bottino di 5 goal a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Livorno-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LIVORNO-BENEVENTO

Livorno-Benevento si disputerà il pomeriggio di sabato 14 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Armando Picchi di Livorno. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 3° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Livorno-Benevento sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Cristiano Puccetti.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Livorno-Benevento in diretta streaming anche sui loro dispositivi mobili, come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Una volta terminato il match, inoltre, i suoi highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili agli utenti per la visione on demand.

Tramezzani si affiderà al 3-5-2. In porta il giovane Plizzari sarà preferito a Zima, mentre in difesa Gonnelli, Di Gennaro e Bogdan dovrebbero comporre la linea a tre. A centrocampo in mezzo Del Prato affiancherà capitan Luci e Agazzi, mentre Morganella e Marsura saranno i due esterni. La novità rispetto al passato sarà rappresentata dall'impiego dal 1' in attacco di Mazzeo, che dovrebbe far coppia con Marras. Indisponibili davanti Brignola e Stoian, entrambi infortunati.

Tutto come da previsione invece per Pippo Inzaghi e il suo Benevento, che giocherà in attacco con Kragl e Sau alle spalle del bomber Coda. Sulla mediana è squalificato il finlandese Hetemaj, dunque la linea a tre sarà composta da Tello, Viola e Schiattarella. Fra i pali il portiere Montipò, mentre in difesa Maggio e Letizia saranno i due terzini, con Antei e Caldirola coppia centrale. Il lungodegente Volta sarà l'unico indisponibile fra i sanniti.

LIVORNO (3-4-3): Plizzari; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Morganella, Del Prato, Agazzi, Luci, Marsura; Mazzeo, Marras.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Schiattarella; Kragl, Sau; Coda.