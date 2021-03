Livorno, Amelia pronto a diventare l'allenatore: è già in città

Marco Amelia si appresta a tornare a Livorno, dove da calciatore ha militato sei anni: diventerà il nuovo allenatore.

Il Livorno sta vivendo una complicatissima situazione di classifica in Serie C, ricoprendo il penultimo posto nel girone A. Negli ultimi anni la squadra toscana non ha fatto altro che precipitare e adesso si affida ad un ex simbolo amaranto per ripartire: Marco Amelia.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Marco Amelia si trova già a Livorno, dove nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà agli Amaranto, visto Alessandro Dal Canto è stato sollevato dall'incarico.

Marco Amelia ha giocato nel Livorno dal 2001 al 2003 e poi dal 2004 al 2008, conquistandosi anche la chiamata in Nazionale per il Mondiale del 2006, grazie alle prestazioni in toscana, ai tempi della Serie A.

Era il periodo d'oro del Livorno, che adesso naviga in ben altre acque. Amelia proverà intanto a cercare la salvezza in Serie C, per poi puntare magari dall'anno prossimo al ritorno in Serie B.