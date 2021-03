Livorno, Amelia è il nuovo allenatore dei labronici: è ufficiale

Marco Amelia torna ufficialmente a Livorno, dove da calciatore ha militato per sei anni: sostituisce l'esonerato Alessandro Dal Canto.

Il Livorno sta vivendo una complicatissima situazione di classifica in Serie C, ricoprendo il penultimo posto nel girone A. Negli ultimi anni la squadra toscana non ha fatto altro che precipitare e adesso si affida ad un ex simbolo amaranto per ripartire: Marco Amelia.

Ufficiale il ritorno in Toscana dell'ex portiere, questa volta nel ruolo di allenatore. Amelia, arrivato nelle scorse ore a Livorno, rimpiazza l'esonerato Alessandro Dal Canto sulla panchina dei labronici.

"Auguriamo a Dal Canto il meglio per il prosieguo della sua carriera di allenatore - ha detto Giorgio Heller, presidente del Livorno - Né l'uomo né il mister sono in discussione, ma l'ambiente aveva bisogno di una scossa a livello tecnico di nuove energie. Ci auguriamo che l'arrivo di Amelia apra una nuova fase e dia motivazione e fiducia al gruppo perché di questo vi è bisogno, così come il club ha urgente necessità di aprire una nuova fase a livello societario per il suo rilancio".

Amelia ha giocato nel Livorno dal 2001 al 2003 e poi dal 2004 al 2008, conquistandosi anche la chiamata in Nazionale per il Mondiale del 2006, grazie alle prestazioni in toscana, ai tempi della Serie A.

Era il periodo d'oro del Livorno, che adesso naviga in ben altre acque. Amelia proverà intanto a cercare la salvezza in Serie C, per poi puntare magari dall'anno prossimo al ritorno in Serie B.