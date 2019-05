Liverpool-Wolverhampton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Si decide la Premier League all'ultima giornata: tutte le informazioni su dove vedere Liverpool-Wolverhampton in tv e streaming.

Dopo l'impresa contro il che è valsa la finale di , il sogna un altro sorpasso. Quello sul , in cima alla Premier League . Il primo passo da compiere, però, è battere il Wolverhampton .

Le residue speranze di titolo dei Reds nell'ultima giornata si snodano tra Anfield, dove ospitano la squadra di Nuno Espirito Santo, e , dove il Manchester City è ospite dei 'Seagulls'. La squadra di Klopp parte di un punto dietro, 94 contro i 95 della squadra di Guardiola.

Le combinazioni che possono portare il titolo ai Reds sono semplici: una vittoria con una non-vittoria del City, oppure un pareggio con una sconfitta del City di almeno quatttro goal di scarto, ipotesi poco realistica.

Klopp, prima di tutto, dovrà pensare a compiere il proprio lavoro: vincere contro i , che già in quest'anno hanno battuto gli 'Scousers'.

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Wolverhampton , dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

PARTITA Liverpool-Wolverhampton DATA 12 maggio 2019, 16.00 DOVE Anfield, Liverpool ARBITRO Martin Atkinson TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON

Liverpool-Wolverhampton si giocherà nella splendida cornice di Anfield, dove il Liverpool spera di festeggiare il titolo. Calcio d'inizio previsto per le ore 16.00. Il Wolverhampton ha vinto nell'ultima trasferta ad Anfield nel gennaio 2017, in FA Cup, e anche nell'ultimo precedente in assoluto, sempre in FA Cup, lo scorso 7 gennaio.

Sky detiene i diritti della Premier League. Sarà la pay satellitare a trasmettere in esclusiva 'Diretta Goal' con all'interno della stessa la partita Liverpool-Wolverhampton . 'Diretta Goal' sarà visibile su Sky Sport Football, canale 203 del satellite, con collegamenti a partire dalle ore 15.00. La partita non sarà trasmessa singolarmente.

La diretta di 'Diretta Goal', che includerà anche Liverpool-Wolverhampton , sarà disponibile tramite il servizio SkyGo, disponibile su pc, tablet e smartphone gratuitamente per gli abbonanti Sky. Il servizio di streaming SkyGo non sarà invece fruibile su smart tv e console.

IN DIRETTA SU GOAL

Oltre che con la diretta tv e streaming Liverpool-Wolverhampton potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal. Vi porteremo fino al calcio d'inizio della partita con tutte le notizie dell'ultimo minuto e le novità di formazione, raccontandovi le emozioni della gara passo per passo.

Jürgen Klopp ha affermato che Salah, Robertson e Henderson dovrebbero poter stare bene e scendere quindi in campo dal primo minuto . Anche Divock Origi va verso un'altra maglia da titolare dopo quella contro il Barcellona. L'attacco, ancora privo di Firmino, dovrebbe quindi comporsi con Salah, Origi e Mané. A centrocampo out Keita, Milner va verso la panchina: Henderson, Fabinho e Wijnaldum potrebbero essere i titolari. Difesa davanti ad Alisson con Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie, Matip e van Dijk in mezzo.

Per l'ultima partita della stagione, anche se con il settimo posto già in tasca, Nuno Espirito Santo dovrebbe schierare il proprio migliore undici per provare a strappare punti a un'altra big . Davanti a Rui Patricio linea con Ryan Bennett, Coady e Boly; Doherty e Jonny esterni a tutta fascia del 3-5-2, con il trio di qualità formato da Dendoncker, Ruben Neves e Moutinho a centrompo. Davanti la coppia formata da Raul Jimenez e da Diogo Jota.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Origi, Mané.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Diogo Jota.