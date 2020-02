Liverpool-West Ham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Liverpool sfida il West Ham nel Monday Night del 27° turno di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Jurgen Klopp, dominatore della Premier League, ospita il di David Moyes nel Monday Night della 27ª giornata del massimo campionato inglese.

I Reds guidano con ampio vantaggio la graduatoria, sono imbattuti e hanno conquistato finora 76 punti, con 25 vittorie e un pareggio, gli Hammers si trovano invece al penultimo posto assieme al a quota 24 punti, con un cammino di 6 successi, 6 pareggi e 14 k.o.

Fra First Division e Premier League le due squadre si sono affrontate in tutto 90 volte, con un bilancio che sorride ampiamente al Liverpool: 53 le vittorie dei Reds, 22 i pareggi e 15 le affermazioni dei londinesi.

Se la squadra di Klopp viene da 17 vittorie consecutive, il West Ham vive un momento negativo della sua stagione e ha collezionato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

L'egiziano Mohamed Salah è il miglior marcatore del Liverpool in Premier con 14 reti, mentre Sebastien Haller è il giocatore più prolifico degli Hammers con 6 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-West Ham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIVERPOOL-WEST HAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-West Ham

Liverpool-West Ham Data: 24 febbraio 2020

24 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LIVERPOOL-WEST HAM

Liverpool-West Ham si disputerà la sera di lunedì 24 febbraio 2020 nel palcoscenico di Anfield, con fischio d'inizio alle ore 21.00. La gara sarà diretta dal signor Jon Moss e sarà la 91ª fra le due formazioni fra First Division (il massimo campionato inglese fino al 1991/92) e Premier League.

La sfida Liverpool-West Ham sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella.

Gli abbonati Sky potranno seguire Liverpool-West Ham anche in diretta mediante Sky Go, su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della

Klopp davanti ad Alisson dovrebbe schierare la difesa titolare, con Gomez e Van Dijk coppia centrale e Alexander-Arnold e Robertson terzini. In mediana, spazio a Naby Keita come mezzala destra accanto a Fabinho, che agirà da playmaker, e alla mezzala sinistra Wijnaldum. In attacco il tridente titolare composto da Salah e Mané come esterni alti e da Roberto Firmino come punta centrale. Indisponibili gli infortunati Clyne, Shaqiri, Henderson e Larouci.

Moyes opterà per un prudente 5-3-2 con coppia d'attacco composta da Bowen e Antonio. A centrocampo Rice e Noble dovrebbero affiancare il regista Soucek. Zabaleta e Masuaku saranno i due laterali bassi nella difesa a cinque, con Diop, Ogbonna e Cresswell centrali. Fra i pali, infine, giocherà Fabianski. Out per problemi fisici Yarmolenko, Wilshere e Fredericks.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J. Gomez, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.

WEST HAM (5-3-2): Fabianski; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku; Rice, Soucek, Noble; Bowen, Antonio.