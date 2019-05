Liverpool, il volo costa troppo: da Anfield a Madrid con un'auto da 50 euro

Impossibile rinunciare alla finale di della squadra del cuore: Simon Wilson, youtuber e tifosissimo del , non ha però accettato di sborsare ben 800 sterline per un volo con direzione Madrid, adottando una soluzione 'low cost' alquanto alternativa.

Come riportato dal 'Daily Mail', il tifoso reds ha così comprato un'auto vecchia di 24 anni per sole 40 sterline con l'obiettivo di guidare da Anfield fino a Madrid al seguito della squadra di Klopp, impegnata nella finalissima contro il .

Un viaggio lungo 22 ore per vedere Salah e compagni all'opera: il noto youtuber ha promesso a tutti che arriverà nella capitale spagnola e dormirà dentro la sua Skoda Favorit GLXI dopo aver visto la partita, per poi fare ritorno a casa.

Queste le parole del diretto interessato prima della partenza:

"Ho avuto la fortuna di ottenere un biglietto per la partita, ma non volevo prenotare il volo troppo in anticipo. Quando ho controllato i prezzi dei voli erano ridicoli, intorno alle 800 sterline. Ho telefonato a mio fratello e gli ho chiesto quale fosse l'auto più economica che avremmo potuto prendere. Era una Skoda Favorit GLXI in vendita du Facebook. Nella peggiore delle ipotesi saliremo sul primo treno".