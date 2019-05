Liverpool, vincono solo i giocatori: i Reds fanno incetta di premi individuali, ma il titolo è del City

Alisson vince il 'Golden Glove', Mané e Salah sono capocannonieri, van Dijk è il giocatore dell'anno. Ma il City beffa il Liverpool e vince il titolo.

Il duello tra e ha visto prevalere la squadra di Guardiola all'ultima giorrnata, aumentando i rimpianti di Klopp e dei suoi per una stagione straordinaria.

Oltre ai 97 punti, maturati grazie a 30 vittorie e una sola sconfitta in campionato (record del club), i Reds hanno anche fatto incetta di premi individuali in ogni categoria possibile. Giusto per aggiungere qualche rammarico in più in un'annata fuori dall'ordinario.

Sadio Mané e Mohamed Salah hanno infatti vinto la classifica marcatori con 22 goal, premio condiviso anche con Aubameyang. Alisson ha invece vinto il 'Golden Glove' grazie ai 22 clean sheet rimediati in stagione. Non solo: anche Virgil van Dijk ha portato a casa un riconoscimento, quello di giocatore dell'anno in Premier League.

Oltre a questo, ci sono anche quattro giocatori del Liverpool nella squadra dell'anno votata dai giocatori della Premier League: Alexander-Arnold, van Dijk, Robertson e Mané. In campo domestico, però, anche quest'anno la squadra di Klopp è rimasta a digiuno.

Per i Reds rimane un ultimo appiglio per sollevare un trofeo e non rimanere a bocca asciutta in stagione: la finale di Champions League contro il . Una partita che, se vinta, sarebbe ben più di una semplice consolazione.