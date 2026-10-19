Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool-Villarreal inizierà il 20 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Il Liverpool vuole proseguire il suo percorso perfetto in Champions League ad Anfield

Gli uomini di Andoni Iraola hanno mostrato carattere contro il Brentford nel fine settimana in Premier League, rimontando fino a vincere 2-1. Era un risultato di cui avevano grande bisogno dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Manchester City. Finora, però, il Liverpool ha avuto vita facile in Champions League, battendo l'Atletico Madrid 2-1 ad Anfield e travolgendo il LASK 6-3 in trasferta. Nonostante un avvio altalenante in campionato, gli uomini di Iraola hanno vinto sei delle ultime otto partite in tutte le competizioni.

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Finora il Villarreal ha alternato alti e bassi

La serie di sette sconfitte consecutive del Villarreal in Champions League si è finalmente interrotta nell'ultima partita, quando ha battuto il Napoli 3-1 dopo essere passato in svantaggio. Il Sottomarino giallo aveva iniziato questa stagione nel peggiore dei modi, senza vincere nessuna delle ultime sei partite in tutte le competizioni, una serie che comprende quattro sconfitte di fila. Da allora si è ripreso almeno in parte, vincendo tre delle ultime cinque gare, compresa quella contro il Napoli.

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Ad Anfield potrebbero arrivare molti goal

Il Sottomarino giallo ha sempre subito almeno un goal nelle ultime 13 partite di Champions League e le possibilità di mantenere la porta inviolata ad Anfield sembrano scarse, considerando che ci è riuscito soltanto tre volte nelle ultime 33 gare disputate in questa competizione.

Statistiche chiave e infortuni

Il Liverpool ha segnato almeno due goal in 13 delle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League disputate ad Anfield.

Il Liverpool dovrà fare a meno di Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong, entrambi infortunatisi contro il Brentford nel fine settimana, mentre il Villarreal si presenterà ad Anfield senza Nicolas Pepe e Tajon Buchanan.

Notizie sulle squadre e formazioni

Andoni Iraola dovrebbe schierare una formazione competitiva. Questo l'undici previsto: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche per la squadra di casa, ma seguiranno aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Inigo Perez, allenatore del Villarreal, dovrebbe schierare Luiz Junior in porta, con una difesa a quattro composta da Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga e Santiago Mourino. Alberto Moleiro e Gerard Moreno sono tra le opzioni offensive che dovrebbero trovare spazio. Al momento non sono stati confermati infortuni o squalifiche per la squadra ospite.

Stato di forma

Il Liverpool arriva a questa partita in buona forma, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Nell'ultima uscita ha rimontato e battuto il Brentford 2-1 in Premier League, dopo il successo per 6-3 sul campo del LASK in Champions League. L'unica nota negativa di questa serie è stata la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Manchester City. In quelle cinque partite il Liverpool ha segnato 11 goal e ne ha subiti sette, numeri che riflettono uno stile offensivo, ma a volte sbilanciato.

Nelle ultime cinque partite il Villarreal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nel fine settimana ha pareggiato 0-0 con l'Elche nella Liga, dopo l'importante vittoria per 3-1 sul Napoli in Champions League. La sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid è l'unica in questa serie. In quelle cinque gare il Villarreal ha segnato otto goal e ne ha subiti tre, segno che arriva ad Anfield con un attacco in forma.

Precedenti

L'ultimo confronto tra i due club risale alle semifinali di Champions League del 2022: il Liverpool vinse 2-0 ad Anfield, poi il Villarreal perse 2-3 in casa, con il Liverpool qualificato grazie al 5-2 complessivo. Nei cinque precedenti documentati tra le due squadre, il Liverpool vanta il bilancio migliore: ha battuto il Villarreal anche nel doppio confronto delle semifinali di Europa League del 2016, con l'unica vittoria del Villarreal arrivata nell'andata di quella sfida.

Classifica

Nella fase campionato della Champions League, il Liverpool è quinto, una posizione che lo mantiene pienamente in corsa per l'accesso diretto agli ottavi di finale. Il Villarreal è 14°, perciò deve affrontare una lotta più serrata per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta. Per gli ospiti, dunque, questa partita assume un'importanza ancora maggiore.