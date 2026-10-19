Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool-Villarreal si giocherà il 20 ottobre 2026 alle 15:00 EST, le 19:00 GMT.

Il Liverpool vuole proseguire il suo percorso perfetto in Champions League ad Anfield

La squadra di Andoni Iraola ha mostrato carattere contro il Brentford nel fine settimana in Premier League, rimontando fino a vincere 2-1. Era un risultato di cui aveva grande bisogno dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Manchester City. Finora, però, al Liverpool è andato tutto per il verso giusto in Champions League: ha battuto l’Atletico Madrid 2-1 ad Anfield e travolto il LASK 6-3 in trasferta. Nonostante un avvio altalenante in campionato, la squadra di Iraola ha vinto sei delle ultime otto partite in tutte le competizioni.

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Finora il Villarreal ha alternato alti e bassi

La serie di sette sconfitte consecutive del Villarreal in Champions League si è finalmente interrotta nell’ultima partita, quando ha battuto il Napoli 3-1 dopo aver subito il primo goal. Il Sottomarino Giallo aveva iniziato malissimo questa stagione, senza vincere nessuna delle ultime sei partite in tutte le competizioni, una sequenza che comprende quattro sconfitte di fila. Da allora ha ritrovato un po’ di stabilità, vincendo tre partite su cinque, compresa quella contro il Napoli.

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Ad Anfield potrebbero arrivare molti goal

Il Sottomarino Giallo ha subito almeno un goal in ciascuna delle ultime 13 partite di Champions League e le possibilità che mantenga la porta inviolata ad Anfield sembrano scarse, visto che ci è riuscito solo tre volte nelle ultime 33 gare disputate in questa competizione.

Statistiche chiave e assenze per infortunio

Il Liverpool ha segnato almeno due goal in 13 delle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League disputate ad Anfield.

Il Liverpool dovrà fare a meno di Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong, entrambi infortunatisi contro il Brentford nel fine settimana, mentre il Villarreal si presenterà ad Anfield senza Nicolas Pepe e Tajon Buchanan.

Notizie sulle squadre e rose

Andoni Iraola dovrebbe schierare una formazione competitiva. L’undici previsto è: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Al momento non si segnalano infortuni o squalifiche per i padroni di casa, ma seguiranno aggiornamenti in prossimità del calcio d’inizio.

Il tecnico del Villarreal Inigo Perez dovrebbe schierare Luiz Junior in porta, protetto da una difesa a quattro composta da Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga e Santiago Mourino. Alberto Moleiro e Gerard Moreno sono tra le opzioni offensive di cui si prevede l’impiego. Al momento non sono stati confermati infortuni o squalifiche per gli ospiti.

Stato di forma

Il Liverpool arriva a questa sfida in ottima forma, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha rimontato il Brentford vincendo 2-1 in Premier League, dopo il successo per 6-3 sul campo del LASK in Champions League. L’unica battuta d’arresto in questa serie è stata la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Manchester City. Nelle cinque partite il Liverpool ha segnato 11 goal e ne ha subiti sette, numeri che rispecchiano un gioco offensivo ma a volte scoperto.

Il bilancio recente del Villarreal è di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nel fine settimana ha pareggiato 0-0 con l’Elche nella Liga, prima dell’importante vittoria per 3-1 sul Napoli in Champions League. La sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid è l’unica della serie. Nelle cinque gare il Villarreal ha segnato otto goal e ne ha subiti tre, segno che arriva ad Anfield con una concreta spinta offensiva.

I precedenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale alle semifinali di Champions League del 2022: il Liverpool vinse 2-0 ad Anfield, poi il Villarreal subì una sconfitta casalinga per 2-3, con il Liverpool qualificato grazie al 5-2 complessivo. Nei cinque precedenti documentati tra le due squadre, il Liverpool ha il bilancio migliore. Ha inoltre avuto la meglio sul Villarreal nel doppio confronto delle semifinali di Europa League del 2016; l’unica vittoria del Villarreal arrivò nell’andata di quella sfida.

Classifica

Nella fase campionato della Champions League, il Liverpool è quinto, una posizione che lo mantiene pienamente in corsa per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Il Villarreal è 14°, il che rende più serrata la lotta per conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta e dà a questa partita un’urgenza maggiore per gli ospiti.