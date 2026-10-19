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Champions League
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Con il contributo di

Liverpool-Villarreal, anteprima della Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Liverpool vs Villarreal
Liverpool
Villarreal
Champions League
D. Szoboszlai

Anteprima completa di Liverpool-Villarreal in Champions League: analizziamo tattiche, ultime notizie sulle squadre, stato di forma e molto altro.

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Champions League - Game Week 3
Anfield

Liverpool-Villarreal si giocherà il 20 ottobre 2026 alle 15:00 EST, le 19:00 GMT.

Il Liverpool vuole proseguire il suo percorso perfetto in Champions League ad Anfield

La squadra di Andoni Iraola ha mostrato carattere contro il Brentford nel fine settimana in Premier League, rimontando fino a vincere 2-1. Era un risultato di cui aveva grande bisogno dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Manchester City. Finora, però, al Liverpool è andato tutto per il verso giusto in Champions League: ha battuto l’Atletico Madrid 2-1 ad Anfield e travolto il LASK 6-3 in trasferta. Nonostante un avvio altalenante in campionato, la squadra di Iraola ha vinto sei delle ultime otto partite in tutte le competizioni.

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Finora il Villarreal ha alternato alti e bassi

La serie di sette sconfitte consecutive del Villarreal in Champions League si è finalmente interrotta nell’ultima partita, quando ha battuto il Napoli 3-1 dopo aver subito il primo goal. Il Sottomarino Giallo aveva iniziato malissimo questa stagione, senza vincere nessuna delle ultime sei partite in tutte le competizioni, una sequenza che comprende quattro sconfitte di fila. Da allora ha ritrovato un po’ di stabilità, vincendo tre partite su cinque, compresa quella contro il Napoli.

Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Ad Anfield potrebbero arrivare molti goal

Il Sottomarino Giallo ha subito almeno un goal in ciascuna delle ultime 13 partite di Champions League e le possibilità che mantenga la porta inviolata ad Anfield sembrano scarse, visto che ci è riuscito solo tre volte nelle ultime 33 gare disputate in questa competizione.

Statistiche chiave e assenze per infortunio

  • Il Liverpool ha segnato almeno due goal in 13 delle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League disputate ad Anfield.
  • Il Liverpool dovrà fare a meno di Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong, entrambi infortunatisi contro il Brentford nel fine settimana, mentre il Villarreal si presenterà ad Anfield senza Nicolas Pepe e Tajon Buchanan.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Liverpool - Villarreal

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac Allisterteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Formazione titolare

Villarreal

Allenatore

  • A. Iraola
  • I. Perez

Andoni Iraola dovrebbe schierare una formazione competitiva. L’undici previsto è: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Al momento non si segnalano infortuni o squalifiche per i padroni di casa, ma seguiranno aggiornamenti in prossimità del calcio d’inizio.

Il tecnico del Villarreal Inigo Perez dovrebbe schierare Luiz Junior in porta, protetto da una difesa a quattro composta da Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga e Santiago Mourino. Alberto Moleiro e Gerard Moreno sono tra le opzioni offensive di cui si prevede l’impiego. Al momento non sono stati confermati infortuni o squalifiche per gli ospiti.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VIL

VIL - Forma

MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
S1-0
NAP
V3-1
ELC
D0-0
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Liverpool arriva a questa sfida in ottima forma, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha rimontato il Brentford vincendo 2-1 in Premier League, dopo il successo per 6-3 sul campo del LASK in Champions League. L’unica battuta d’arresto in questa serie è stata la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Manchester City. Nelle cinque partite il Liverpool ha segnato 11 goal e ne ha subiti sette, numeri che rispecchiano un gioco offensivo ma a volte scoperto.

Il bilancio recente del Villarreal è di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nel fine settimana ha pareggiato 0-0 con l’Elche nella Liga, prima dell’importante vittoria per 3-1 sul Napoli in Champions League. La sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid è l’unica della serie. Nelle cinque gare il Villarreal ha segnato otto goal e ne ha subiti tre, segno che arriva ad Anfield con una concreta spinta offensiva.

I precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioVillarreal
3
1
1
Champions League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
Amichevoli dei club
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
8Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L’ultimo confronto tra le due squadre risale alle semifinali di Champions League del 2022: il Liverpool vinse 2-0 ad Anfield, poi il Villarreal subì una sconfitta casalinga per 2-3, con il Liverpool qualificato grazie al 5-2 complessivo. Nei cinque precedenti documentati tra le due squadre, il Liverpool ha il bilancio migliore. Ha inoltre avuto la meglio sul Villarreal nel doppio confronto delle semifinali di Europa League del 2016; l’unica vittoria del Villarreal arrivò nell’andata di quella sfida.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

Nella fase campionato della Champions League, il Liverpool è quinto, una posizione che lo mantiene pienamente in corsa per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Il Villarreal è 14°, il che rende più serrata la lotta per conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta e dà a questa partita un’urgenza maggiore per gli ospiti.

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