Liverpool vicino al colpo: superato lo United nella corsa a Minamino

Il Liverpool è ad un passo dal chiudere per Takumi Minamino: il gioiello del Salisburgo approderà a gennaio alla corte di Klopp.

Il club dei Reds è fiducioso di chiudere in tempi brevi per il nazionale giapponese, dopo aver scoperto che nel suo contratto è inserita una clausola da poco più di 8,5 milioni di euro.

Minamino ha molto impressionato per energia, qualità e versatilità in entrambe le partite giocate dal Salisburgo contro il Liverpool nella fase a gironi della e Jurgen Klopp ha individuato proprio in lui un elemento ideale per andare a completare la rosa a disposizione.

Il talento 24enne può giocare in tutte le posizioni dell’attacco, ma anche qualche metro più indietro a centrocampo e potrebbe rivelarsi un profilo estremamente prezioso nella fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale, visto che sarebbe schierabile dato che il Salisburgo è ‘retrocesso’ in .

Il Liverpool ha deciso di dare un’accelerata all’operazione dopo aver scoperto che il Manchester United, ma anche club di come e erano sulle tracce del giocatore. Per Minamino, avrebbero tra l’altro chiesto informazioni anche e .

Secondo quanto appreso da Goal, il direttore sportivo del Liverpool, è convinto che il valore del cartellino di Minamino possa valere almeno il triplo della cifra stabilita dalla clausola inserita nel suo contratto e in casa Reds sono in molti a sentirsi in netto vantaggio sulla concorrenza, grazie al grande lavoro svolto dagli uomini mercato. La trattativa potrebbe essere di fatto già chiusa al momento dell’apertura della sessione invernale di calciomercato.