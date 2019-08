Liverpool, Van Dijk dribblato dopo 65 gare: Gabriel Jesus pone fine al record

Anche le strisce record finiscono. È stato così anche per il difensore centrale del Virgil Van Dijk, che dopo 65 partite consecutive senza subire dribbling dai suoi avversari, ha visto terminare il suo primato nella sfida del Community Shield giocata quest'oggi contro il di Pep Guardiola.

Sul campo i Reds di Jurgen Klopp sono stati battuti 5-4 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ma anche a livello personale per il forte olandese le cose non sono andate meglio.

Virgil van Dijk was dribbled past today for the first time since March 2018 😱



Gabriel Jesus ends his 65-game run 💪 pic.twitter.com/zgZAKnAxNi