Liverpool da urlo: 2,65 punti di media a partita nel 2019, solo il Chelsea ha fatto meglio

Il Liverpool chiude il 2019 con l'incredibile score di 98 punti conquistati in 37 gare di Premier League: è il secondo miglior risultato nella storia.

Il batte il Wolverhampton e chiude il 2019 con un cammino straordinario: la squadra di Klopp è già in fuga in testa alla classifica della Premier League con una media punti da urlo, il secondo miglior risultato nella storia del torneo in un anno solare.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

98 punti collezionati in 37 partite di campionato con una media di 2,65 punti a partita nell'anno che si sta per concludere: soltanto il nel 2005 è riuscito a fare meglio con una media punti di 2,66 da quando esiste il formato dei tre punti in .

Un miglioramento costante da parte dei Reds, che dopo la splendida cavalcata europea in hanno finalmente cambiato marcia anche in campionato lasciando ben distaccato il di Guardiola.