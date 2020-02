Liverpool-Shrewsbury dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Liverpool sfida lo Shrewsbury nel replay del 4° turno di FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Jurgen Klopp sfida lo Shrewsbury di Sam Ricketts nel replay del 4° Turno di . Il primo confronto fra le due squadre, disputatosi domenica 26 gennaio al Montgomery Water Meadows, casa degli Shrews Salop, era sorprendentemente terminato in parità: 2-2 il risultato finale, che ha costretto i campioni d'Europa, in quell'occasione scesi in campo in formazione ampiamente rimaneggiata, a rigiocare la partita, stavolta ad Anfield.

Con DAZN segui l'FA Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I Reds si sono qualificati al 4° Turno di FA Cup eliminando l' al 3° Turno (1-0), lo Shrewsbury, invece, ha ottenuto l'accesso al 4° Turno battendo nell'ordine il Bradford (1-1 e 1-0 nel replay), il Mansfield Town (2-0) e il (1-1 e 1-0 nel replay). La squadra guidata da Ricketts milita in Football League One, la Serie C inglese.

Altre squadre

Sarà il 3° confronto nella storia del torneo fra le due formazioni: oltre al 2-2 nella recente sfida, c'è infatti uno 0-4 fuori casa per il Liverpool risalente al 18 febbraio 1996, e anche in quell'occasione si trattava del 4° Turno.

Il centrocampista Curtis Jones è l'unico marcatore dei Reds in questa FA Cup con 2 goal realizzati, mentre il trequartista Josh Laurent e l'attaccante Jason Cummings, autore di una doppietta nel match del 26 dicembre, sono i giocatori più prolifici dello Shrewsbury nel torneo, anch'essi con 2 goal all'attivo. Il Liverpool ha vinto 7 volte nella sua storia l'FA Cup, l'ultima nella stagione 2005/06. In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Shrewsbury: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIVERPOOL-SHREWSBURY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Shrewsbury

Liverpool-Shrewsbury Data: 4 febbraio 2020

4 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LIVERPOOL-SHREWSBURY

si disputerà la sera di martedì 4 febbraio 2020 nel palcoscenico di Anfield. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Andrew Madley, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 3° confronto fra le due formazioni in FA Cup.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'FA Cup, a trasmettere in esclusiva in diretta il replay del 4° Turno di FA Cup Liverpool-Shrewsbury. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Liverpool-Shrewsbury in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Klopp darà ampio spazio anche nel replay alle seconde linee dei Reds. Fra i pali ci sarà il 3° portiere Kelleher, in difesa ballottaggio a destra fra Hoever (favorito) e Neco Williams, così come a sinistra fra Larouci e Adam Lewis, e coppia centrale composta da Van den Berg e Boyes. In mediana Chirivella e H. Kane agiranno da mezzali ai lati di Curtis Jones, che farà il playmaker. Davanti il centravanti sarà Longstaff, con Elliott esterno offensivo a destra e uno fra Hardy e il classe 2002 Hill come esterno alto a sinistra.

Undici titolare che non dovrebbe presentare sorprese invece quello dello Shrewsbury, con Ricketts che dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Nel tande d'attacco Cummings, mattatore nel primo incontro con una doppietta, sarà affiancato probabilmente da Whalley, favorito su Lang. A centrocampo Love e Golbourne saranno i due esterni, con Edwards in cabina di regia e Laurent e Goss mezzali. In porta giocherà O'Leary, con Ebanks-Landell, Pierre e Beckles a comporre la linea difensiva a tre.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Hoever, Van den Berg, Boyes, Larouci; Chirivella, C. Jones, H. Kane; Elliott, Longstaff, Hardy.

SHREWSBURY (3-5-2): O’Leary; Ebanks-Landell, Pierre, Beckles; Love, Laurent, Edwards, Goss, Golbourne; Cummings, Whalley.