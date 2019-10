Liverpool-Salisburgo, rimonta sfiorata ad Anfield: il tabellone aveva previsto tutto

Rimonta sfiorata ad Anfield dove il , sotto di tre goal dopo poco più di mezz'ora, era riuscito a trovare il pareggio ma nel finale una rete di Salah ha spento il sogno austriaco.

La curiosità però è legata a quanto accaduto nel primo tempo quando, sul risultato di 3-1 per il , il tabellone di Anfield ha indicato curiosamente proprio un 3-3 in quel momento altamente improbabile.

I goal realizzati da Hwang, Minamino e il giovane Haland tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo invece hanno fatto diventare la clamorosa rimonta una realtà.

Liverpool fans will hope this scoreboard glitch at Anfield isn't a sign of things to come 😂 pic.twitter.com/Apwm1qXhcL