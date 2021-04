Liverpool-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Liverpool e Real Madrid si affrontano nel ritorno dei quarti di Champions League: tutto sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

LIVERPOOL-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Real Madrid

Data: 14 aprile 2021

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 252 satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La prossima settimana va in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Quattro sfide vietate ai deboli di cuore, tra cui figura Liverpool-Real Madrid: una sorta di finale anticipata per il blasone delle due squadre.

Si parte dalla vittoria per 3-1 conquistata dai Blancos in terra spagnola. Vinicius protagonista assoluto con una doppietta, alla quale è da aggiungere il goal di Asensio. Di Salah la rete della speranza per il Liverpool.

La squadra di Klopp è reduce dal successo per 2-1 ottenuto in campionato contro l'Aston Villa. Una vittoria arrivata grazie al goal in extremis di Alexander-Arnold, che tiene accese le speranze Champions dei Reds.

Ancora più importante è la vittoria del Real Madrid, per 2-1 nel 'Clasico' contro il Barcellona. Tre punti consentono ai Blancos rimanere vicini ai cugini dell'Atletico nella corsa alla Liga.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Liverpool-Real Madrid: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-REAL MADRID

Liverpool-Real Madrid, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/21, si giocherà all'Anfield Road di Liverpool mercoledì 14 aprile alle ore 21.00.

Liverpool-Real Madrid verrà trasmessa in diretta tv su Sky per gli abbonati. I canali di riferimento per la partita saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 252 satellite).

Liverpool-Real Madrid sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Basterà scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

In alternativa il live streaming sarà su NOW, acquistando uno dei pacchetti dedicati che contenga il meglio del calcio e le partite Champions League.

Klopp è alle prese con vari dubbi di formazione, sia a livello di uomini che di sistema di gioco. Nel caso della conferma del 4-3-3, potrebbe optare per l'arretramento di Fabinho in difesa al posto di uno tra Phillips e Kabak. In tal caso, il suo posto in mediana verrebbe preso da Thiago Alcantara (coadiuvato da Wijnaldum e Milner). Possibili sorprese anche in avanti, con il ruolo di attaccante centrale che potrebbe essere ricoperto da Diogo Jota come all'andata oppure da Firmino. Nessun dubbio riguardo agli esterni difensivi (Alexander-Arnold e Robertson) e offensivi (Salah e Mané).

Il principale dubbio in casa Real Madrid riguarda la difesa, visto che non è ancora chiaro se Sergio Ramos riuscirà a recuperare per la sfida con i Reds. in caso di forfait il difensore verrà sostituito da Militao, in coppia con Nacho vista la positività al Covid di Varane. Da valutare Lucas Vazquez: Odriozola e Mendy completeranno la retroguardia davanti a Courtois, mentre da centrocampo in su non dovrebbero esserci grosse novità. Mediana affidata al trio Modric-Casemiro-Kroos, con Benzema al centro di un attacco completato da Asensio e Vinicius.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Milner; Salah, Firmino, Mané.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.